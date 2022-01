Alla guida di uno scooter senza patente, fugge all’Alt: denunciato

Scorrazzando in giro per la città alla guida di uno scooter senza assicurazione, e lui senza la patente mai conseguita. E all’Alt della polizia s’è dato alla fuga. Poco più tardi è stato identificato e rintracciato. A finire nei guai un diciassettenne di Agrigento. Essendo recidivo, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, per guida senza patente.

Il giovane alcune settimana fa era stata fermato e multato 5mila euro dai carabinieri. Nella giornata di venerdì, i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, mentre erano impegnati in un posto di controllo nella zona del campo sportivo, hanno notato, e intimato l’Alt, al ragazzo a bordo di un ciclomotore.

Quest’ultimo, al fine di sottrarsi al controllo, è scappato velocemente, adottando una folle condotta di guida pericolosa per l’incolumità propria, e degli altri utenti della strada. Una fuga durata poche ore. Gli agenti sono riusciti, infatti, a prendere il numero di targa del mezzo, e sono arrivati all’identificazione del proprietario.

Una volta rintracciato, oltre alla denuncia, a carico del minore sono state elevate alcune sanzioni amministrative, tra cui il veicolo trovato privo di assicurazione. Lo scooter è stato sequestrato.