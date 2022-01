“Una famiglia vincente”. Will Smith è il padre del metodo Williams

Da questo giovedì nelle sale cinematografiche è uscito il film biografico “Una famiglia vincente” , diretto da Reinaldo Marcus Green e prodotto da Will Smith che figura nel cast come protagonista.

Richard Williams (Will Smith) è il padre e l’allenatore di Serena e Venus Williams, le due tenniste più famose del mondo. Ancor prima che nascessero, Richard ha elaborato per entrambe un piano di settantotto pagine finalizzato a farle diventare delle stelle del tennis. Richard ha un carattere duro, esigente, ambizioso e determinato; la sua presenza nella vita delle figlie è anche, a volte, ingombrante, ma a queste dedica una grande attenzione e le educa con un metodo che si potrebbe definire “spartano”. Le due tenniste vengono allenate dal padre sin da bambine sotto le intemperie o sotto i raggi del sole cocente con grande costanza, perché il loro destino è quello di segnare la storia del tennis.

“Una famiglia vincente” è un film che insegna molteplici valori, come ad esempio quello della dedizione e del senso del sacrificio per realizzare i propri sogni, ma non solo. È soprattutto una storia di riscatto ambientata in uno dei Paesi del mondo in cui sono presenti tante profonde contraddizioni.

Seppure gli Stati Uniti d’America sono sempre stati simbolo di modernità e libertà, hanno sempre rappresentano, e rappresentano ancora oggi, il Paese delle contraddizioni e delle diseguaglianze, della discriminazione razziale tra bianchi e neri. Richard Williams con il suo progetto ambizioso di far brillare le figlie sui podi di tutto il mondo apre una breccia nel muro del pregiudizio e dimostra a tutti che il tennis non è solo lo sport dei bianchi, ma anche dei neri.

“Una famiglia vincente” è a Cinema Concordia di Agrigento. Orario spettacoli: 18.00-20.15-22.30