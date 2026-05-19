Ubriaco si era messo alla guida della sua auto rischiando di provocare un incidente stradale diventando un pericolo per sé e per gli altri. Un quarantenne di San Giovanni Gemini è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Cammarata impegnati in un posto di controllo. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per guida in stato di ebbrezza.

Sottoposto ad alcol test è risultato positivo con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito dalle legge. Praticamente era quasi in coma etilico. I militari dell’Arma, notando l’auto procedere a zig zag, hanno deciso di fermare il veicolo. Non appena il conducente è sceso ha subito mostrato gli effetti dell’alcol. L’etilometro ha poi confermato i sospetti.

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