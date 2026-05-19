Playoff ed Eccellenza, il calendario si allunga: Akragas attende la vincente di Valderice-Orlandina

La corsa dell’Akragas verso l’Eccellenza prosegue, ma il cammino si intreccia con un calendario particolare che coinvolge anche l’altro tabellone playoff regionale.

Dopo la vittoria ai rigori contro la Jonica nella semifinale dei gironi C/D, i biancazzurri approdano alla finalissima playoff regionale in programma il 31 maggio 2026, su campo neutro ancora da definire. L’Akragas affronterà la vincente della sfida tra Valderice e Orlandina.

Il tabellone dell’altro girone, però, è in ritardo di una settimana. Una situazione nata dopo lo spareggio promozione tra Aragona e Alcamo che ha assegnato il salto diretto in Eccellenza. L’Aragona, sconfitto nello spareggio, è poi rientrato nel percorso playoff affrontando il Gemini, determinando così uno slittamento dell’intero calendario.

Per questo motivo Valderice e Orlandina devono ancora disputare la loro semifinale, mentre l’Akragas ha già conquistato l’accesso alla finale.

Parallelamente resta aperto anche il percorso di Coppa Italia Promozione: la semifinale di ritorno contro il Priolo si giocherà mercoledì 3 giugno, mentre l’eventuale finale è prevista per il 7 giugno.

Un finale di stagione intensissimo per i biancazzurri, ancora in corsa su più fronti e chiamati a gestire energie, tensione e appuntamenti decisivi nel giro di pochi giorni.

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