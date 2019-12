Alla CCIAA di Agrigento si parla di Banda Ultra Larga per l’economia digitale

La Camera di Commercio di Agrigento organizza l’evento “La Banda Ultra Larga per l’economia digitale: focus sul territorio Provinciale“, che si terrà domani venerdì 20 Dicembre dalle ore 09:30 nel salone delle Conferenze.

L’evento sarà l’occasione per fare il punto della situazione nel territorio Agrigentino in tema di connettività a Banda Ultra Larga, in relazione al Piano strategico nazionale, ponendo particolare attenzione all’importante ruolo del sistema camerale e dei Comuni nella diffusione della BUL.

“Con il progetto Ultranet “Banda ultralarga, Italia ultramoderna”, coordinato da Unioncamere e approvato dal Ministero Sviluppo Economico – sottolinea il commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine – il sistema camerale ha l’obiettivo di favorire la conoscenza e la diffusione della BUL come strumento di sviluppo territoriale, attraverso iniziative rivolte a tutto il territorio. In questo modo, il sistema camerale intende contribuire alla riduzione del ritardo digitale accumulato dal nostro Paese. Nel corso del confronto con esperti della materia faremo anche il punto sull’uso della Banda Ultra Larga da parte delle imprese della provincia”.

Dopo i saluti dei presidenti degli ordini professionali, il Pivot territoriale Fabio Cimino presenterà il Progetto Ultranet.

Il programma prevede i seguenti interventi.gli interventi:

“Banda Ultra Larga: il piano di interventi pubblici e privati di Open Fiber in Sicilia focus sul territorio agrigentino”

Clara Di Stefano Regional Manager Open Fiber

Open Data, imprese e nuove opportunità di business

Davide Taibi Ricercatore CNR di Palermo

Big Data applicato al Digital Marketing

Nicola Cairone Polos Consulting – Agrigento

I servizi delle Camere di Commercio per lo sviluppodell’impresa digitale

Maddalena Venezia Consulente Infocamere.

A chiudere l’incontro, uno spazio sarà dedicato al Premio “Bul Factor – banda ultralarga, largo al talento” con la premiazione del vincitore dell’edizione 2019