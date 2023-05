Alla camera di commercio di Agrigento tavolo di confronto per lo sviluppo infrastrutturale

Venerdì 5 maggio prossimo, con inizio alle 9.30, nella sala conferenze della Camera di commercio di Agrigento si riunirà il Tavolo di confronto per lo sviluppo infrastrutturale nel territorio. Prevista la partecipazione di Giuseppe Pace, Presidente Unioncamere Sicilia, Giuseppe Termine, Commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento e Marco Cali, Consulente di Innovazione.

“La dotazione di infrastrutture – sottolinea il commissario della CCIAA di Agrigento Giuseppe Termine – rappresenta, per un sistema economico-produttivo, un aspetto fondamentale per il rafforzamento e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale, in quanto essa è in grado di agevolare l’attività delle aziende presenti a livello locale e allo stesso tempo costituire uno stimolo per l’insediamento di nuove attività produttive. Nel lungo periodo le infrastrutture, proprio per la loro peculiarità, possono contribuire alla crescita economica, nonché aumentare il contenuto tecnologico della produzione. In tale contesto si inserisce il Programma su “Infrastrutture” che, intende proseguire il percorso avviato, con le Camere di commercio Siciliane e gli attori di ciascun territorio, impegnate a svolgere un ruolo di stimolo e raccordo, fornendo al Governo centrale e alle amministrazioni locali, alle istituzioni, analisi, ipotesi di intervento e contributi operativi allo sviluppo delle reti materiali ed immateriali”.