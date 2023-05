Il parco letterario Luigi Pirandello ospiterà il concorso di canto “Sicilia Vocal Festival”

Il Sicilia Vocal Festival sta per coronare il sogno di molti talenti della musica: la finalissima della prima edizione del concorso di canto si terrà il prossimo 11 giugno nel parco letterario della casa Luigi Pirandello, ad Agrigento. Il festival vanta una giuria d’eccezione, composta da Pippo Palmieri di Radio 105, il famoso cantautore Gatto Panceri, il talent scout di XFactor Leopoldo Lombardi e il rappresentante della casa discografica “M&M-D&G Music” Marco Del Freo. Durante la serata i partecipanti si sfideranno in una gara di canto all’ultimo respiro. I migliori talenti avranno l’opportunità di mostrare il loro talento e di farsi notare dalla giuria d’eccezione, con la speranza di vincere il titolo di “Miglior cantante del Sicilia Vocal Festival”. Il concorso rappresenta un’importante opportunità per gli artisti emergenti che vogliono farsi conoscere nel mondo della musica. Inoltre, l’evento si svolgerà in una location magica e suggestiva, immersa nel verde e nella storia. Il parco letterario della casa di Luigi Pirandello ad Agrigento rappresenta infatti un patrimonio culturale di inestimabile valore, che ospita il luogo di nascita del celebre scrittore.

La scadenza per l’iscrizione è il 15 maggio 2023 e per farlo si può visitare il sito internet www.siciliasgottalent.it.