Amministrative: i candidati sindaco nei 14 comuni agrigentini

Scade mercoledì 3 maggio a mezzogiorno il termine ultimo per la presentazione delle liste per il rinnovo dei consigli comunali e delle collegate candidature a sindaco. 14 i comuni agrigentini al voto il 28 e il 29 maggio prossimo: Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina. A Licata, unico Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, quindi, alle urne con il sistema elettorale proporzionale e con un eventuale ballottaggio per l’elezione del sindaco, i candidati sono tre: l’ex sindaco Angelo Balsamo, collegato a tre liste civiche e ad ampia parte del centrodestra; Angelo Iacona, sostenuto dalla Democrazia Cristiana di Cuffaro e dalla lista “Onda”: il centro sinistra candida Fabio Amato, appoggiato da una lista civica, dal Movimento 5 Stelle, dal Partito Democratico e dal Movimento “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca. A Menfi i candidati sindaco sono Ludovico Viviani e Vito Clemente. A Ravanusa i candidati alla carica di primo cittadino sono Kabiria Loggia ( Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega); Vito Ciotta, attuale presidente del Consiglio comunale; Salvatore Pitrola, che ha il sostegno del centro-sinistra e della Democrazia Cristiana di Cuffaro, e Lillo Massimiliano Musso, con Forza del Popolo.

A Cianciana è sfida tra l’uscente Franco Martorana e Linda Reina.

A Santo Stefano di Quisquina insegue il terzo mandato l’uscente Francesco Cacciatore, vincitore alle ultime elezioni Comunali con oltre l’80% per cento dei voti.

A Grotte è scontro tra l’uscente Alfonso Provvidenza e Paolo Pilato, già sindaco dal 2008 al 2013.

A Sambuca di Sicilia si candidano Giuseppe Cacioppo, attuale vicesindaco, e Sario Arbisi, già assessore dell’uscente Ciaccio.

A San Giovanni Gemini lo schieramento di centro-destra candida Dino Zimbardo, attuale presidente del consiglio comunale, sostenuto dal sindaco in carica, Giuseppe Panepinto. Il centro-sinistra punta su Rito Compilato. Atro candidato è Giovanni Miceli supportato da liste civiche.

A Castrofilippo scontro tra l’uscente Franco Badalamenti, Totò Gioacchino Baio, docente a riposo, e l’avvocato Ilenia Dainotto. A Burgio si contendono la vittoria Francesco Matinella e Vincenzo Galifi.

A Calamonaci l’uscente Pellegrino Spinelli, con a fianco il vicesindaco attuale Calogero Perricone.

A Sant’Angelo Muxaro l’uscente Angelo Tirrito sfida Alfonso Caci.

A Lucca Sicula sono candidati Salvatore D’Azzo e Peppe Puccio, che è stato sindaco dal 2013 al 2018.

A Joppolo Giancaxio sarà possibile scegliere tra l’attuale vicesindaco Domenico Migliara e il consigliere d’opposizione Mariangela Cacciatore.

Domenica 28 maggio ai seggi si voterà dalle ore 7 alle 23, e lunedì 29 dalle 7 alle 15. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà nelle giornate dell’11 e del 12 giugno con gli stessi orari. Ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei dati, inizierà lo spoglio delle schede.