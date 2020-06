Alitalia, da luglio i voli da Roma per Lampedusa

Dopo il blocco causato dalla pandemia Alitalia incrementa le rotte nazionali e internazionali. Nella nota la compagnia aerea annuncia il suo ritorno, normale in estate ma non scontato quest’anno, a Lampedusa e Pantelleria.

In dettaglio, da Roma, Alitalia riprenderà i servizi con Lampedusa e Pantelleria (4 voli alla settimana con ognuno dei due aeroporti, servizi stagionali estivi dal 4 luglio e ad agosto sono già in vendita maggiori frequenze settimanali).

Il tutto a partire dal prossimo mese di luglio. Nel complessivo Alitalia aumenta destinazioni e frequenze, con oltre 1.000 voli settimanali e raggiungerà 13 nuovi aeroporti: Amsterdam, Atene, Boston, Malta, Nizza, Tel Aviv, Tirana, Tunisi, Brindisi, Firenze, Lampedusa, Pantelleria e Reggio Calabria. Gli aerei voleranno su 52 rotte (22 in più di giugno) e 37 aeroporti, dei quali 19 in Italia e 18 all’estero.