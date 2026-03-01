Il gip del tribunale di Sciacca, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica saccense, ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento a carico di una donna di Ribera, indagata per i reati di stalking e lesioni personali. Le indagini scaturiscono dalla denuncia presentata da un uomo ai carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, l’indagata avrebbe molestato la parte offesa e, in una occasione, l’avrebbe anche aggredito con calci e pugni provocando lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Con il provvedimento del giudice la donna non potrà avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

