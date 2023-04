Alfredo Prado dona al museo Griffo prototipo del Tempio di Zeus olimpico realizzato dal padre

Alfredo Prado, direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Agrigento, ha deciso di donare al Museo Archeologico Griffo l’archetipo in felloplastica del Tempio di Zeus olimpico, realizzato nel 1947 dal papà Anselmo, opera che renderà visibile la maestosità dell’Olympieion. Non è la pima donazione di Prado, da sempre attento al territorio, ma questa ha un sapore diverso perchè un ricordo del padre e della sua arte. Anselmo Prado è noto per gli studi sull’archeologia, pochi come lui hanno osservato palmo a palmo la Valle dei Templi e ne hanno riconosciuto e documentato ogni angolo.