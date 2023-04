Federica Pellegrini: le sue vacanze di Pasqua sono nell’agrigentino

Scatti della Valle dei Templi, del tramonto alla Scala dei Turchi, e relax al Verdura Golf resort di Sciacca. Di acqua se ne intende, ma stavolta ha sostituito alla piscina il mare. Stiamo parlando della sempre in forma Federica Pellegrini che sta passando alcuni giorni in vacanza nell’agrigentino insieme al marito, Matteo Giunta. Le tappe agrigentine sono testimoniate da scatti pubblicati sui social. Federica si mostra in costume totalmente immersa nel relax della meravigliosa struttura agrigentina. La coppia sarebbe anche stata avvistata la sera del venerdì Santo nel centro di Agrigento dove avrebbe seguito i riti religiosi e, magari, per conoscere gli angoli antichi della Capitale della Cultura 2025.

In realtà si tratta di un ritorno della coppia a distanza di un anno, allora fidanzati. Anche in quell’occasione la Pellegrini era rimasta incantata dai luoghi. Proprio come la Pellegrini anche Luca Argentero e Cristina Marino , e tanti altri, hanno alloggiato al Verdura Resort: qui sorge uno dei campi da golf più importanti d’Europa dove moltissimi appassionati si dedicano allo sport immersi nella natura incontaminata.