Ha aggredito i poliziotti che erano andati nella sua abitazione per effettuare un controllo. Forse perchè infastidito dalla presenza degli uomini in divisa, come una furia dopo avere afferrato un paio di forbici, ha colpito uno degli agenti ferendolo. I poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno arrestato un pregiudicato per le ipotesi di reato di minaccia, violenza e resistenza a Pubblico ufficiale.