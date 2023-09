Verso Agrigento 2025 – Città e Progetti in Rete

Nel contesto dell’iniziativa #capitaledellacultura2025, Agrigento ha ospitato una riunione di tre giorni, in compagnia delle altre città finaliste, per discutere e riflettere sulle tematiche culturali presentate al Ministero della Cultura. Questo incontro ha dato origine a una rete di Comuni, che lavoreranno in collaborazione nei prossimi anni per sviluppare progetti culturali condivisi.

Veronica Cavallucci, Assessore del Comune di Assisi, ha commentato l’evento dicendo: “Questa iniziativa rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere la cultura come elemento di coesione tra i territori. La collaborazione tra città è fondamentale per valorizzare il nostro patrimonio culturale e creare un’offerta culturale di qualità.”

L’incontro è stato reso possibile grazie all’ospitalità di Francesco Miccichè, Sindaco di Agrigento, e di Costantino Ciulla, che hanno accolto i partecipanti con grande cordialità e professionalità.

Le città di Assisi e Agrigento, insieme alla Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, sono ora pronte a lavorare congiuntamente su progetti che coinvolgeranno le aree della cultura, della scuola, dello sport, delle politiche giovanili, dell’ambiente e dell’energia, contribuendo così a creare un futuro più ricco di opportunità culturali e sociali per tutti.