Hanno accolto WAEL, bambino di nazionalità tunisina arrivato sulle coste agrigentine a bordo di un barcone, facendolo sentire a casa. Esempio di accoglienza per gli studenti della Nuova Manatthan, che si fanno così Alfieri della solidarietà. Nella giornata di martedì 31 maggio gli alunni della quarta B, accompagnati dai docenti, Antonella Marra, Clara Palumbo Piccionello, Carmen Agliata, Lillina Rizzo, hanno fatto visita al Comune di Agrigento per ricevere gli attestati. Per il plesso del Villaggio Peruzzo, Istituto Rita Levi Montalcini, presente anche il dirigente Luigi Costanza. L’iniziativa è stata promossa dall’’Assessore ai servizi social Marco Vullo: “ Manifestazione e premi ai bambini del plesso Manhattan rappresentano un momento di sana crescita al processo di integrazione e solidarietà , una giornata che ci arricchisce e che avrà un prosieguo”

