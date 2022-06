Raid alla Lega Navale: gravi danni e furto

Attraverso la rottura di un infisso si sono intrufolati nella sede della Lega Navale di Maddalusa, e dopo avere messo a soqquadro i locali, e danneggiato le porte interne della struttura, hanno portato via soltanto un monitor per proiezioni. E’ successo durante le ore notturne, A fare l’amara scoperta, sono stati i responsabili della Lega Navale, poi, è stata formalizzata una denuncia, a carico di ignoti, alla polizia.

I poliziotti della sezione Volanti hanno subito avviato le indagini, e come uno dei primi passaggi investigativi, avrebbero verificato l’eventuale presenza o meno di impianti di videosorveglianza, posti a presidio della stessa struttura, o nelle immediate vicinanze. Sono ancora in corso di quantificazione i danni dell’incursione, anche se da una prima stima, dovrebbero essere importanti.