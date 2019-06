“Alfieri del territorio”, un premio per i ristoranti: un premio alla città di Agrigento [VIDEO]

Nella cornice del Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso da ASviS, la più grande iniziativa italiana di sensibilizzazione della società civile sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, ad Agrigento, sabato 1 giugno, nel foyer del Teatro Pirandello, il Comune ha ospitato oltre alla neo costituita associazione Strada del Vino e dei Sapori della Valle dei Templi, gli enti promotori del Premio Nazionale Bezzo e i vincitori, Ginger People & Food (primo classificato) e Terracotta (secondo), riconosciuti “alfieri del territorio”. Premiata anche la Città di Agrigento, che ha vinto un’innovativa ricerca, finanziata dal gruppo Crai, e affidata dagli organizzatori del Premio, Aregai, Plef e Aiquav, all’Università di Palermo (Polo didattico di Agrigento), sul benessere percepito dalla comunità in relazione all’alimentazione locale. A ritirare il Premio il sindaco Lillo Firetto e il gruppo di ricerca guidato dal professor Gaetano Gucciardo.

Premio in denaro per la ricerca



Grazie ad un assegno di ricerca di 10 mila euro, finanziato dal gruppo Crai, la città di Agrigento sarà oggetto di un’attività di misura del benessere soggettivo, percepito nell’alimentazione locale confluente nell’indicatore Bes – Benessere equo sostenibile. La ricerca è stata affidata dagli organizzatori del Premio nazionale Bezzo al Polo Territoriale di Agrigento dell’Università di Palermo. Tra alcuni mesi i risultati su cui confrontarsi per aumentare la consapevolezza di ciò che siamo e di come possiamo migliorarci per un futuro che sia sostenibile. #mettiamomanoalnostrofuturo #festivaldellosvilupposostenibile “Premio Bezzo” alle eccellenze del territorio e alla città di Agrigento.

“Premio Bezzo”, stravincono gli agrigentini: consegnati i riconoscimenti

A ritirare il riconoscimento sono stati Carmelo Roccaro con la chef Mareme Cisse, per Ginger, e Salvo Ciulla, per Terracotta. Erano presenti, tra gli altri, l’assessora regionale delle Pari Opportunità e dell’Immigrazione, Monica Cerutti, i presidenti di Aregai e Plef, Giorgio Borgiattino e Emanuele Plata, la sindaca di Casale Monferrato, Titti Palazzetti, e l’assessore all’economia, Marco Rossi, la coordinatrice del Premio, Enza Laretto. Nel corso della cerimonia è stata data lettura di un messaggio del sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, in cui ha lodato le due eccellenze della ristorazione per i rispettivi progetti e riferito della recente riapertura della Cattedrale di San Gerlando, dell’ormai prossima manifestazione del Mandorlo in Fiore, oltreché delle celebrazioni, nel 2020, dei 2600 anni di storia della città.