Ladri in azione in bar e abitazione, furti per 10 mila euro

Ladri in azione nel giro di poche ore a Sciacca e Burgio. Nel primo caso ignoti hanno approfittato dell’assenza del proprietario di casa e, intorno alle 11 del mattino, sono riusciti ad entrare nell’abitazione e portare via quanto trovato di prezioso: monili d’oro e argenteria per un valore che, secondo una prima ricostruzione ammonterebbe a cinque mila euro.

A Burgio, invece, i ladri hanno preso di mira un bar di contrada Tina. Una volta dentro hanno prelevato i soldi all’interno di alcune macchinette, per un valore di poche centinaia di euro, ma sono riusciti a portare via diverse stecche di sigarette. In questo caso il bottino dovrebbe ammontare a circa cinque mila euro. I carabinieri hanno avviato le indagini.