Incidente stradale lungo il viale dei Giardini nella località balneare di San Leone. A scontrarsi, forse per una mancata precedenza, una Alfa Romeo 157 condotta da un immigrato di 43 anni, e un motociclo 125 con in sella un 52enne di Favara. Ad avere la peggio l’uomo alla guida del mezzo a due ruote rovinato pesantemente sull’asfalto. Con un’ambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, per le cure del caso. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti della Questura che si sono occupati dei rilievi.