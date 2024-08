Negli ultimi anni, la Sicilia ha mostrato importanti segnali di crescita per ciò che riguarda l’uso delle tecnologie digitali, con infrastrutture decisamente migliori rispetto al passato e una cultura più diffusa in tal senso. Il trend è evidenziato anche dai numeri, come nel caso del mercato dell’intelligenza artificiale, che secondo Confindustria ha toccato nel 2022 il valore di 2,6 miliardi di euro. Nel corso del road show “Intelligenza artificiale e PMI: esperienze da un futuro presente” organizzato dall’associazione di PMI di Confindustria in partnership con Anitec-Assinforme il network dei Digital Innovation Hub, si è sottolineata proprio l’importanza dell’IA come leva competitiva per le piccole e medie imprese (PMI) della regione, mostrando quali benefici possono avere le realtà locali sfruttando adeguatamente queste recenti innovazioni.

Un panorama in piena evoluzione

Secondo i dati Istat elaborati seguendo i criteri del Digital Intensity Index, in Sicilia il 61,3% delle imprese ha raggiunto almeno un livello base di digitalizzazione, un dato che colloca la regione al terzo posto nel Sud Italia per dimensioni del mercato digitale, preceduta da Campania e Puglia. La crescente digitalizzazione è in parte attribuibile alla presenza di grandi attori tecnologici, come STMicroelectronics, che contribuiscono a creare un ambiente favorevole all’innovazione, ma anche al lavoro di tante piccole e medie realtà, sempre più impegnate a investire sull’innovazione come motore di crescita e sviluppo.

I segnali già registrati a livello nazionale e globale, con il boom dei servizi digitali via web e mobile come quelli di shopping, intrattenimento e gioco, con piattaforme di streaming e casino online in grado di rivoluzionare l’idea stessa di entertainment con soluzioni facilmente accessibili e sempre più ricche di proposte, fanno d’altronde da leva al desiderio delle aziende appartenenti a vari settori di scoprire tutte le potenzialità di queste tecnologie, intelligenza artificiale in primis.

L’intelligenza artificiale come motore di innovazione

Proprio l’intelligenza artificiale è una delle tecnologie emergenti che più stanno influenzando il panorama imprenditoriale. Se implementata in maniera corretta, questa permette infatti alle aziende di automatizzare processi, migliorare l’efficienza e fornire nuovi servizi, aumentando la qualità complessiva del lavoro. Le applicazioni dell’IA sono infatti molteplici: dalla manutenzione predittiva nei settori manifatturieri all’ottimizzazione della supply chain, fino alla personalizzazione dell’esperienza cliente, l’uso di questa tecnologia può offrire un’enorme spinta alle aziende, rendendo più veloci ed efficaci le diverse attività svolte, sia internamente che verso l’esterno. In Sicilia, in particolare, l’adozione dell’IA e delle tecnologie digitali viene oggi facilitata dalla presenza di hub di innovazione e collaborazioni con istituzioni accademiche locali, che operano proprio nell’ottica di avvicinare tutte le realtà locali a questo mondo.

Nonostante i progressi, però, l’Italia, e in particolare il Sud, si trovano ancora oggi ad affrontare diverse problematiche aperte e un significativo gap digitale con le principali economie europee. La formazione specialistica e la diffusione delle competenze digitali rappresentano in questo senso aspetti cruciali su cui lavorare per garantire una transizione efficace verso un’economia sempre più basata sulle tecnologie avanzate. In questo contesto, iniziative come il Digital Innovation Hub svolgono un ruolo essenziale nell’accompagnare le imprese nel loro percorso di digitalizzazione.

Il ruolo strategico delle PMI e l’ecosistema dell’innovazione

Risulta decisivo, peraltro, il lavoro delle PMI in questa direzione. Proprio Le piccole e medie imprese rappresentano infatti la spina dorsale dell’economia siciliana e italiana in generale. L’introduzione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale può trasformare radicalmente il loro modo di operare, rendendole più competitive a livello globale È essenziale, però, che le aziende di dimensioni ridotte siano supportate da un robusto ecosistema dell’innovazione, composto da università, centri di ricerca e istituzioni finanziarie.

Dati alla mano, la Sicilia sembra dunque pronta ad affrontare con una crescente consapevolezza le evoluzioni del mercato digitale, con l’IA in particolare che si posiziona come un elemento chiave per la competitività e l’innovazione delle PMI. Continuare a investire in infrastrutture digitali, formazione e collaborazione tra imprese e istituzioni sarà però fondamentale per sostenere questa crescita e garantire che la regione possa trarre pieno vantaggio dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.