L’assemblea degli iscritti alla sezione agrigentina dell’Assostampa, ha eletto la nuova segreteria provinciale. Il riconfermato segretario Gero Tedesco, redattore del Giornale di Sicilia, sarà affiancato dal vice Angelo Cinquemani, addetto stampa dell’Asp di Agrigento, e dalla tesoriera Marilisa Della Monica, coordinatrice di redazione del settimanale diocesano L’Amico del Popolo.

Prima dell’inizio dei lavori, è stata ricordata la figura del collega giornalista Franco Castaldo, scomparso venerdì 23 ottobre. Un momento di raccoglimento per rendere omaggio alla memoria di uno storico cronista, che ha rappresentato un punto di riferimento per il mondo dell’informazione agrigentina e non solo.

Nel corso dell’assemblea elettiva i tre componenti della segreteria provinciale hanno ringraziato i colleghi per la fiducia accordata, proponendo l’avvio di una campagna tesseramenti e l’avvio di corsi di formazione professionale oltre ai seguitissimi Circoli della stampa che riprenderanno a breve in una nuova location.

Gratitudine è stata espressa agli uscenti Angelo Gelo e Dario Broccio per il lavoro svolto in questi anni. Contestualmente alla elezione della nuova Segreteria provinciale, sono stati eletti i due delegati al XXXV Congresso regionale dell’Associazione siciliana della Stampa che si terrà a Isola delle Femmine dal 24 al 26 novembre: sono Dario Broccio, redattore del quotidiano La Sicilia per i professionisti, ed Angelo Palillo per i collaboratori.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp