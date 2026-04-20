Fine settimana di controlli per la Polizia Stradale di Agrigento e dei distaccamenti della provincia. Nella sola giornata di sabato sono state controllate 50 persone. In particolare, le pattuglie in forza al distaccamento canicattinese nella notte tra lo scorso sabato e la domenica hanno elevato ben 6 contestazioni per guida in stato di ebbrezza, ritirato 5 patenti e denunciato alla Procura della Repubblica due soggetti. I controlli si inseriscono in un programma di prevenzione del fenomeno dell’incidentalità, con l’obiettivo di intercettare su strada quelle persone che in stato di alterazione si pongono alla guida dei propri veicoli, non curanti delle eventuali conseguenze che una guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche comporta.

In tale quadro si innesta altresì l’attività di formazione – informazione presso le scuole della Provincia al fine di innestare nei giovani e anche nei bambini la consapevolezza dell’importanza di una guida sicura e del necessario rispetto delle regole, anche di quelle del Codice della Strada. A tal proposito ad oggi sono stati effettuati 2 incontri presso una scuola elementare di Sciacca, 2 in scuole medie dei Comuni di Grotte e Racalmuto e altri 2 presso scuole superiori a Ravanusa e ad Agrigento.

Gli eventi organizzati, che hanno interessato circa 850 ragazzi, hanno permesso al comandante della Polizia Stradale di Agrigento, coadiuvata dai responsabili delle Unità operative distaccate di Canicattì e Sciacca e da altri operatori in forza alla Polstrada di spiegare l’importanza dell’adozione di comportamenti corretti alla guida, dal rispetto dei limiti di velocità al divieto di assumere sostanze alcoliche e stupefacenti, senza dimenticare il fondamentale ruolo dei sistemi di ritenuta, instaurando con gli interessati un dialogo costruttivo volto a rafforzare la cultura della legalità.

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