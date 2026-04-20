Si chiama Rita Gurrieri, è ragusana, ha 55 anni, laureata al Dams di Bologna col massimo dei voti e di professione è titolare ed insegnante della scuola di danza “Asd Mila Plavsic”. È lei la nuova Miglior Sommelier di Sicilia per il 2026 ed ha ricevuto meritatamente il titolo sabato 18 aprile durante la fase finale del concorso che ha visto protagonista Ais Sicilia col prezioso supporto del Consorzio di Tutela dei Vini Doc Sicilia presso l’Ortea Palace Hotel di Siracusa. Medaglia d’argento per Laura Maccarrone (42 anni) di Ais Siracusa, ingegnere ed insegnante. Alla sua prima partecipazione al concorso, Laura ha stupito i giudici per la sua brillante ed empatica esposizione. Si è classificato terzo Giuseppe Messina (39 anni) di Ais Taormina, consulente e sommelier presso Hotel Signum di Salina, finendo per la terza volta consecutiva sul podio, considerati la precedente edizione e il concorso tematico di novembre sul Marsala.

Alta la linea qualitativa dei concorrenti. È il giudizio venuto fuori dal presidente pugliese Antonio Riontino, della commissione nazionale concorsi, anch’egli vincitore dell’omonimo concorso in Puglia nel 2017.«I tre finalisti hanno dato prova di abnegazione nella propria preparazione – dice Alessandro Carrubba, responsabile concorsi Ais Sicilia – spendendosi alacremente nello studio delle aziende e dei vini di tutta la regione. I ragazzi che hanno partecipato hanno vinto tutti insieme sottolineando ancora una volta l’omogeneità di preparazione e la profonda competenza dei sommelier di Ais Sicilia». Prima volta per la delegazione Ais Ragusa. La neo Miglior Sommelier di Sicilia 2026 conquista la vittoria eccellendo tra tredici candidati al titolo provenienti da diverse delegazioni regionali, confermando la ormai conclamata alternanza uomo/donna al titolo.

Dopo il secondo posto dello scorso anno, ha tenacemente tenuto testa al suo desiderio di riprovarci, riuscendo, così, a centrare l’obiettivo. Succede a Cristian Giannilivigni della delegazione di Ais Palermo, vincitore a Giardini Naxos dell’edizione 2025.Rita Gurrieri ha un percorso di vita interamente imperniato sulla danza, dedicando sin da piccola i suoi sforzi a questa nobile arte, insegnando e partecipando a numerosi eventi di alto prestigio nazionali e internazionali, interpretando spesso anche le vesti della coreografa. Un mondo a prima sensazione alieno da quello enologico, a testimonianza della variegatura di interessi di Ritache ha saputo eccellentemente coniugare le due passioni, fornendo prova concreta ed esemplare testimonianza vivente che il mondo del vino è una meravigliosa passione trasversale che può “colpire” tutti. In questa settima edizione la vincitrice è arrivata seconda in graduatoria tra le prove scritte.

Sapeva bene che sarebbero servite una prova di servizio e una comunicazione entrambe superlative per avere qualche chance per il titolo. E così è stato. Rita Gurrieri, con la sua proverbiale precisione inglese e freddezza scandinava, ha interpretato la sua prova inserendosi impeccabilmente dentro una finale intensa, di quelle da “fiato sospeso”, giocata sui dettagli e sul filo di lana. Nessuna sbavatura. Rita ci ha messo il cuore e competenza. Ha sciorinato fluente eloquio, precisa tecnica, eleganza e puntualità nella declamazione del vino misterioso, riconoscendo alla cieca birre, distillati, narrando in chiusura del territorio del Cerasuolo di Vittoria e del personaggio Antonio Rallo, coinvolgendo e appassionando concorrenti, pubblico e giuria. Davvero una eccellente esibizione “artistica”.

«Grandissima emozione avere ricevuto un riconoscimento così importante – sono le prime impressioni a caldo di Rita Gurrieri -. Una passione iniziata accostandomi al corso per sommelier. Passione iniziata e mai più finita. Sono stata attratta dalla narrazione di un’etichetta: i personaggi, la storia, i riferimenti geografici e culturali sono stati i punti fermi che mi hanno entusiasmato e coinvolto sin dall’inizio. Se ci aggiungiamo, inoltre, che il vino è portatore sano di convivialità, allegria e condivisione tra persone, ecco spiegato, dunque, come io possa averne subito integralmente il fascino. Bellissima l’esperienza di Ais Training Labche ci ha portato al concorso – conclude Rita -. Studiare insieme e condividere la passione è stato davvero coinvolgente. Voglio congratularmi anche con Laura e Giuseppe che con me hanno diviso il podio».

Medaglia di “legno” per Emmanuel Ferrante, sommelier Ais Ragusa anch’egli, che per soli 0,65 punti non è riuscito ad entrare in finale. Anche in questa settima edizione i primi quattro classificati risultano appartenere a delegazioni differenti, quasi a sottolineare l’omogeneità di preparazione e la profonda competenza dei sommelier Ais Sicilia. Nelle tappe di Ais Training Lab i candidati si sono cimentati in una prova social. Sul podio troviamo ancora Rita Gurrieri e Laura Maccarrone, insieme a Filomena Salerno, fresca diplomata di Ais Trapani. Rita Gurrieri avrà diritto di accedere alle semifinali del concorso “Miglior Sommelier d’Italia” 2026 Premio Trento doc. Le selezioni avranno luogo in sede nazionale a Milano nel prossimo autunno.

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