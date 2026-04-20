COMUNICATO STAMPA
Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada incontra i candidati sindaci di Agrigento: al centro sicurezza e prevenzione
L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS APS) promuove un incontro pubblico con i candidati alla carica di sindaco della città di Agrigento, con l’obiettivo di porre al centro del dibattito elettorale il tema della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti.
L’iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione per il numero di sinistri che continuano a verificarsi nel territorio agrigentino e dalla necessità di adottare politiche concrete e strutturali per la tutela della vita dei cittadini, in particolare dei più giovani.
A moderare l’incontro sarà il direttore di AgrigentoOggi, il giornalista Domenico Vecchio.
Obiettivi dell’incontro
Il forum pubblico sarà un momento di confronto diretto tra cittadini, associazioni e candidati sindaci, finalizzato a:
- analizzare le principali criticità della viabilità urbana ed extraurbana;
- discutere interventi urgenti e strategie di prevenzione;
- promuovere una cultura della sicurezza stradale;
- raccogliere impegni concreti e verificabili da parte dei candidati.
Temi al centro del dibattito
Durante l’incontro verranno affrontate alcune questioni prioritarie, tra cui:
- riduzione della velocità nei centri abitati e introduzione delle “zone 30”;
- rafforzamento dei controlli su velocità, alcol e guida distratta;
- messa in sicurezza delle aree scolastiche e di interesse pubblico;
- manutenzione della rete stradale cittadina;
- revisione dei punti cruciali della viabilità urbana;
- attivazione di un tavolo permanente sulla sicurezza stradale.
Un impegno verso la città
L’AIFVS sottolinea che la sicurezza stradale non è un tema secondario, ma una priorità assoluta di salute pubblica. Ogni incidente rappresenta una tragedia che può e deve essere prevenuta attraverso politiche efficaci, continuità amministrativa e collaborazione tra istituzioni e cittadini.
L’incontro rappresenta un’occasione importante affinché i candidati possano esprimere pubblicamente le proprie proposte e assumere impegni concreti nei confronti della comunità.
Informazioni sull’evento
Sede e data dell’incontro verranno resi noti a breve. L’evento sarà aperto al pubblico e alla stampa.
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