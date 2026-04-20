COMUNICATO STAMPA

Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada incontra i candidati sindaci di Agrigento: al centro sicurezza e prevenzione

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS APS) promuove un incontro pubblico con i candidati alla carica di sindaco della città di Agrigento, con l’obiettivo di porre al centro del dibattito elettorale il tema della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti.

L’iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione per il numero di sinistri che continuano a verificarsi nel territorio agrigentino e dalla necessità di adottare politiche concrete e strutturali per la tutela della vita dei cittadini, in particolare dei più giovani.

A moderare l’incontro sarà il direttore di AgrigentoOggi, il giornalista Domenico Vecchio.

Obiettivi dell’incontro

Il forum pubblico sarà un momento di confronto diretto tra cittadini, associazioni e candidati sindaci, finalizzato a:

analizzare le principali criticità della viabilità urbana ed extraurbana;

discutere interventi urgenti e strategie di prevenzione;

promuovere una cultura della sicurezza stradale;

raccogliere impegni concreti e verificabili da parte dei candidati.

Temi al centro del dibattito

Durante l’incontro verranno affrontate alcune questioni prioritarie, tra cui:

riduzione della velocità nei centri abitati e introduzione delle “zone 30”;

rafforzamento dei controlli su velocità, alcol e guida distratta;

messa in sicurezza delle aree scolastiche e di interesse pubblico;

manutenzione della rete stradale cittadina;

revisione dei punti cruciali della viabilità urbana;

attivazione di un tavolo permanente sulla sicurezza stradale.

Un impegno verso la città

L’AIFVS sottolinea che la sicurezza stradale non è un tema secondario, ma una priorità assoluta di salute pubblica. Ogni incidente rappresenta una tragedia che può e deve essere prevenuta attraverso politiche efficaci, continuità amministrativa e collaborazione tra istituzioni e cittadini.

L’incontro rappresenta un’occasione importante affinché i candidati possano esprimere pubblicamente le proprie proposte e assumere impegni concreti nei confronti della comunità.

Informazioni sull’evento

Sede e data dell’incontro verranno resi noti a breve. L’evento sarà aperto al pubblico e alla stampa.

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