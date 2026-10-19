Sorpreso il barman di un noto bar nei pressi della via Atenea mentre somministrava bevande alcoliche a un minorenne. Il lavoratore è stato “pizzicato” nel corso dei controlli del sabato sera per garantire una movida sicura nel centro storico di Agrigento. Durante l’ultimo fine settimana, gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei servizi di ordine pubblico a tutela della sicurezza urbana e del rispetto delle regole nei luoghi di aggregazione giovanile, hanno accertato la grave violazione.

Gli agenti, dopo aver identificato il giovane cliente e accertato l’età inferiore ai 18 anni, hanno immediatamente proceduto a contestare l’infrazione. A carico sia del lavoratore materiale che dell’esercente titolare dell’attività commerciale è scattata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250 a 1.000 euro, così come previsto dalla normativa vigente in materia di divieto di somministrazione di alcolici a minori di anni 18. L’operazione si inserisce in un più ampio e strutturato piano di prevenzione disposto dal Questore di Agrigento.

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