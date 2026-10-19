Spiacevole disavventura per un pensionato ottantenne agrigentino finito in ospedale dopo essere caduto a causa di un marciapiede dissestato. È accaduto al Viale della Vittoria, nel centro di Agrigento. L’anziano stava percorrendo a piedi un tratto di strada quando, per colpa di una sconnessione del marciapiede, è inciampato cadendo sul selciato. L’uomo ha sbattuto con violenza la faccia a terra.

Sono stati alcuni passanti a prestare le prime cure e chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno poi trasferito l’anziano in ospedale. I medici gli hanno diagnosticato un trauma facciale con probabile rottura del setto nasale. L’episodio riaccende una problematica ormai nota ad Agrigento, quella del marciapiede dissestato al Viale della Vittoria, che mette a rischio l’incolumità dei passanti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp