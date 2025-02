L’Amministrazione comunale di Agrigento si appresta a valutare una proposta di affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali del Cimitero di Piano Gatta. Da parte della Società Edilizia R&P S.R.L, con sede a Palermo. È intenzione dell’amministrazione supportare tutte le attività per il raggiungimento dell’obbiettivo attinente la finanza di progetto per il completamento del Cimitero di Piano Gatta.

La proposta, prevede la custodia, la manutenzione, la cura del verde e il completamento delle opere di urbanizzazione attraverso il meccanismo del Project Financing.

Questa operazione solleva diversi interrogativi: l’esternalizzazione dei servizi porterà benefici economici al Comune? I cittadini dovranno affrontare un aumento delle tariffe? La gestione privata garantirà un servizio efficiente e trasparente?

Il projectfinancing per il Cimitero di Piano Gatta

Il Project Financing è uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente a un ente locale di realizzare opere pubbliche senza gravare interamente sul bilancio comunale. In questo caso, l’azienda proponente finanzierà, progetterà e gestirà i servizi cimiteriali, garantendosi un ritorno economico attraverso le tariffe pagate dai cittadini per i servizi erogati.

Il modello è stato spesso utilizzato per infrastrutture pubbliche, ma nel caso specifico dei cimiteri presenta alcune criticità: la necessità di garantire un servizio pubblico essenziale, il rischio di aumento dei costi per gli utenti e l’eventuale perdita di controllo diretto da parte dell’amministrazione.

Il ruolo dell’amministrazione comunale di Agrigento

Il Comune di Agrigento ha avviato l’iter per valutare la proposta, affidando la gestione della pratica al Responsabile Unico del Progetto (RUP), l’ingegnere Gaspare Triassi. Sono stati inoltre individuati tecnici interni per supportare l’iter burocratico, tra cui l’ingegnere Gerlando Trupia e il geometra Giuseppe Alongi.

La scelta dell’amministrazione di affidarsi a un’impresa esterna nasce dalla necessità di completare i lavori del cimitero e garantire un servizio più efficiente. Tuttavia, la decisione solleva perplessità tra i cittadini e gli esperti del settore.

L’affidamento prevede:

Custodia e sorveglianza del cimitero;

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti;

Cura delle aree verdi e degli spazi comuni;

Realizzazione di opere di completamento (nuovi loculi, ampliamenti, viabilità interna);

Urbanizzazione dell’area per garantire accessibilità e servizi adeguati.

L’obiettivo è rendere il cimitero di Piano Gatta più efficiente e funzionale, migliorando la qualità del servizio per i cittadini.

L’affidamento a un operatore privato potrebbe portare diversi benefici:

Migliore gestione delle risorse: un’azienda specializzata potrebbe garantire una manutenzione più efficiente e tempestiva rispetto all’attuale gestione pubblica.

Riduzione del carico amministrativo: il Comune potrebbe concentrarsi su altre priorità senza dover gestire direttamente il servizio.

Finanziamento privato delle opere: la realizzazione delle infrastrutture non graverebbe interamente sulle casse comunali.

Possibili miglioramenti nei servizi: grazie a investimenti privati, i cittadini potrebbero beneficiare di strutture più moderne e servizi più accessibili.

Tuttavia, l’esternalizzazione non è priva di rischi. Alcune delle principali criticità includono:

Aumento dei costi per gli utenti: la necessità di garantire un ritorno economico all’azienda potrebbe tradursi in un aumento delle tariffe per le sepolture, i loculi e altri servizi cimiteriali.

Perdita di controllo da parte del Comune: l’amministrazione potrebbe avere meno voce in capitolo sulle decisioni gestionali, con il rischio di un servizio meno trasparente.

Possibili riduzioni del personale comunale: il passaggio a una gestione privata potrebbe avere ripercussioni sui lavoratori attualmente impiegati nel settore.

Qualità del servizio non garantita: se non gestita correttamente, l’esternalizzazione potrebbe portare a disservizi o una riduzione della qualità delle prestazioni offerte.

Dal punto di vista finanziario, il project financing rappresenta un’opportunità per il Comune di Agrigento, che potrebbe realizzare le opere necessarie senza gravare interamente sul bilancio. Tuttavia, è fondamentale valutare se i benefici supereranno i costi nel lungo termine.

L’amministrazione dovrà garantire che l’accordo con l’azienda preveda clausole di controllo sui costi e sulla qualità del servizio, evitando situazioni in cui i cittadini siano costretti a pagare tariffe sproporzionate.

Uno degli aspetti più delicati riguarda l’impatto sulle tariffe cimiteriali. In molti casi, l’affidamento ai privati ha portato ad un aumento dei costi per le famiglie, con tariffe più alte per le concessioni dei loculi, le operazioni di sepoltura e altri servizi.

L’amministrazione comunale dovrà stabilire limiti chiari ai prezzi praticabili per evitare speculazioni e garantire che i cittadini non subiscano rincari ingiustificati.

Quali garanzie offrirà il Comune per evitare un aumento eccessivo delle tariffe?

Saranno previsti controlli rigorosi sulla qualità del servizio?

Il personale attuale sarà assorbito dalla nuova gestione o rischierà di perdere il posto?

La vera sfida sarà trovare un equilibrio tra efficienza economica e tutela dell’interesse pubblico, garantendo un servizio dignitoso per la comunità agrigentina.

