Ultimi scampoli del campionato di serie D che ormai non ha più nulla da chiedere alle tre squadre agrigentine che vi partecipano. Akragas, Canicattì e Licata hanno infatti raggiunto la salvezza e non hanno più ambizioni di sorta se non quelle di chiudere il campionato a testa alta.

Oggi è in programma la 37esima giornata, la penultima del torneo interregionale e il calendario propone la sfida esterna dell’Akragas a Siracusa e la gara casalinga del Licata con il Castrovillari. Riposa invece il Canicattì. “Sicuramente abbiamo tutti bisogno di riposarci – ha detto mister Orazio Pidatella. Essere il quarto migliore attacco in questo momento ci inorgoglisce, significa che abbiamo proposto un calcio propositivo: il fatto che sono andati in gol 17 giocatori per noi è significativo, abbiamo coinvolto tutti. Essere quarti nel girone di ritorno non conta nulla: certamente è un altro numero importante che da’ significato al lavoro dello staff e dei ragazzi”.



Il tecnico dell’Akragas, Marco Coppa, ha presentato la sfida contro il Siracusa: “Andiamo a giocare con la seconda forza del campionato – ha spiegato – una squadra fortissima con elementi di categoria superiore in tutti i reparti. Dobbiamo andare lì con l’atteggiamento di una squadra operaia, che dovrà correre per due volte rispetto a loro, tentando di non sbagliare e non avere sbavature tattiche. E non dovremo sbagliare l’approccio iniziale. Per loro sarà una grande festa, sarà una giornata importante e hanno consolidato il secondo posto. Vorranno festeggiare anche tentando di fare risultato, ma noi non saremo la vittima di nessuno, ce la giocheremo a viso aperto”.

Sul fatto che il campionato non propone più stimoli, Coppa dice: “I ragazzi lo sanno. Hanno l’esperienza tale da capire che le ultime partite di tutti i campionati sono quelle più importanti, quelle che rimangono impresse nella mente della stessa società e degli addetti ai lavori. Bisognerà far bene fino alla fine, anche una volta raggiunto l’obiettivo”. Fischio d’inizio alle 15.



Allo stadio “Saraceno” di Ravanusa, invece, il Licata affronta il pericolante Castrovillari. La squadra allenata da Pippo Romano ha raggiunto la salvezza matematica in un torneo disputato in maniera altalenante. Per fortuna il “tesoretto” di punti accumulato all’andata è servito ad evitare la debacle, ma l’andamento della squadra è stato scostante.

Adesso i gialloblù devono sono concludere il campionato dimostrando il proprio valore.

“Sicuramente potevamo raggiungere i playoff, ma abbiamo solo conquistato l’obiettivo minimo che è la salvezza – ha detto il bomber Calogero Minacori. Ora dobbiamo chiudere con dignità il campionato”.