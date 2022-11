Alberi pericolanti al “Giardino fiorito”, genitori chiedono la rimozione

La notte tra il 4 e il 5 novembre scorsi un albero di cipresso è collassato sull’asilo comunale di viale Regione Siciliana. Nel mezzo di un forte temporale e a quell’ora non c’erano bambini dentro “Il giardino Fiorito”, appartenente all’istituto comprensivo “Anna Frank”. Ma ne ha provocato comunque la chiusura per alcuni giorni. Ne sono seguiti sopralluoghi ma i genitori dei bambini che frequentano la struttura temono e chiedono di “eliminare gli altri due cipressi rimasti che- segnalano- sono pericolosi. Abbiamo più volte sollecitano di chi competenza ma i due alberi sono ancora lì. Noi vogliamo tutelare i nostri figli”. Il dirigente scolastico, vista la situazione di pericolo venutasi a determinare con l’albero caduto e gli altri accanto che potrebbero cadere ancora, aveva deciso di chiudere la scuola per qualche giorno in attesa degli interventi di messa in sicurezza chiedendo, nel contempo “una valutazione complessiva, sul piano tecnico e di sicurezza”. Poi, era arrivata l’ordinanza di chiusura del sindaco, Francesco Miccichè.