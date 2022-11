Non ce l’ha fatta la 73enne narese, che si era lanciata dal balcone della propria abitazione, in zona Baglio, a Naro. La donna, che era stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso a Caltanissetta, è deceduta all’ospedale “Civico” di Palermo. Troppo gravi i traumi riportati dopo la caduta dal secondo piano della palazzina. Ieri si sono svolti i funerali.