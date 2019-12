Alberi abbattuti nel cuore della Valle dei Templi: scene che non devono ripetersi – VIDEO

Il pino maestoso che è stato opportunamente abbattuto, per motivi di sicurezza, nel cuore della Valle dei Templi rappresenta una scena che ci auguriamo che non si debba più ripetere.

Non perché non sia giusto tutelare la sicurezza delle persone e dei veicoli che attraversano la strada alberata, ma perché sarebbe opportuno adottare tutti gli interventi di cura e manutenzione per evitare di dovere eliminare una vegetazione che è parte integrante del paesaggio.

Oggi, infatti, la consapevolezza del valore degli alberi lungo le strade, nei parchi e nelle aree urbane di maggiore pregio e anche dell’importanza di una gestione professionale delle piante che vivono nei nostri centri è in costante crescita.

Gli alberi hanno bisogno di essere mantenuti in salute, curati e gestiti. Solo così si può evitare l’intervento drastico come quello che si può vedere nelle nostre immagini e che, pur ampiamente giustificato, è pur sempre una ferita per il paesaggio circostante.