Natale al Manu club con un evento speciale

Il Manu club apre le sue porte ad un evento speciale, unico e mai visto prima per festeggiare tutti insieme, in un modo esclusivo, giovanile e fuori dall’ordinario il periodo natalizio. Un concerto di Natale, rivoluzionario, pensato per vivere in una maniera tutta nuova e particolare il significato della festa. La band, infatti, proporrà diversi brani musicali della tradizione natalizia ma con un sound nuovo, entusiasmante, ma soprattutto vivo, come si evince dal tema dell’evento, appunto “Xmas is alive”, ossia Il Natale è vivo! Sarà una serata ricca di note, coreografie e momenti particolarmente emozionanti per ricordare e celebrare la nascita di Gesù! Vi aspettiamo, pertanto, numerosissimi, Domenica 22 Dicembre al Christian Village Emmanuel (Manu club) in Via stella del Sud – Villaggio Mosè Ag. Alle ore 18:00. Ingresso gratuito.