SAN LEONE – La spiaggia di San Leone è arricchita dalla presenza del nuovo chiosco “Albachiara Beach”. Questa struttura offre una varietà di servizi ai bagnanti, mettendo particolare enfasi sull’accessibilità e l’inclusione.

Uno dei punti di forza di Albachiara Beach è l’accesso dedicato al lido per le persone con disabilità. Grazie a una sedia apposita, le persone con mobilità ridotta possono godere appieno del mare e della spiaggia, sperimentando momenti di relax senza barriere.

Situato in una traversa di Viale delle Dune, il lido attrezzato è stato progettato per offrire un’esperienza confortevole e sicura. Oltre alla sedia per disabili, sono state adottate ulteriori soluzioni per favorire l’accessibilità, come percorsi appositamente adattati e servizi accessibili.

Il team di Albachiara Beach ha voluto porre una particolare attenzione sull’inclusione e sull’accessibilità per tutti. L’impegno nel rimuovere le barriere fisiche consente alle persone con diverse abilità di godersi appieno la bellezza della spiaggia di San Leone.

I primi visitatori del chiosco hanno apprezzato l’iniziativa e hanno espresso la loro gratitudine per l’attenzione dedicata all’accessibilità. Questo servizio dimostra come sia possibile creare un ambiente accogliente per tutti i bagnanti, promuovendo l’ospitalità e la cura delle esigenze di ciascun individuo.

Albachiara Beach rappresenta un esempio positivo di come il settore turistico possa rispondere alle esigenze di una società inclusiva. Speriamo che questa iniziativa possa ispirare altre strutture a seguire l’esempio, garantendo a tutti l’accesso alle meraviglie della costa di San Leone.

Per coloro che desiderano trascorrere una giornata di puro relax al mare, Albachiara Beach è sicuramente un’opzione da considerare. Grazie al suo accesso dedicato al lido per disabili, offre a tutti l’opportunità di vivere un’esperienza inclusiva.