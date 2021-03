Al via le procedure per le agevolazioni ai commercianti di Agrigento

“Al via le procedure per le agevolazioni Tari, Imposta pubblicità, Imu, e Tosap per i commercianti di Agrigento”. Lo comunica l’assessore alle attività produttive,

Francesco Picarella. “ Il Comune di Agrigento – spiega- ha avviato le procedure per l’assegnazione delle agevolazioni previste nei fondi perequativi destinate alle attività produttive colpite dall’emergenza Covid. I beneficiari riguardano le utenze non domestiche delle bollette Tari 2020 tra cui: attività produttive, artigianali, commerciali, turismo, servizi ecc. che è stata ridotta del 75% del coefficiente kd per la determinazione della quota variabile.”

Per l’imposta della pubblicità un credito d’imposta pari ai 10/12 dell’importo dovuto per l’anno 2020 a causa del depotenziamento dell’effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie

E’ riconosciuta a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche che hanno subito la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari ai 10/12 dell’importo dovuto a titolo di TOSAP per l’anno 2020. Il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 31/03/2021

E’ riconosciuta a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l’anno 2020 per il cespite immobiliare di cat. A10, C1,C3 e D. Il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 31/03/2021

Sul sito internet del Comune di Agrigento sono scaricabili gli avvisi e le domande di presentazione.

Agevolazioni Imu e Imposta di Pubblicità https://www.comune.agrigento.it/agevolazioni-straordinarie-in-materia-di-tari-e-imposta-di-pubblicita-anno-2020-art-11-l-r-n-9-2020-fondo-perequativo-degli-enti-locali/

Agevolazioni Tosap: https://www.comune.agrigento.it/agevolazioni-straordinarie-in-materia-di-tosap-anno-2020-art-11-l-r-n-9-2020-fondo-perequativo-degli-enti-locali/

Agevolazioni Imu: https://www.comune.agrigento.it/agevolazioni-straordinarie-in-materia-di-imu-anno-2020-art-11-l-r-n-9-2020-fondo-perequativo-degli-enti-locali/