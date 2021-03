5 casi di positività al liceo classico “Empedocle” : sospese le attività didattiche in presenza

5 casi di positività al Covid 19 al liceo classico Empedocle di Agrigento. Si tratta di studenti appartenenti alla stessa classe. Il sindaco, Franco Micciché, ha sospeso le attività didattiche in presenza dal 4 al 14 marzo prossimo nella sede centrale di via Empedocle. Miccichè ha accolto una istanza presentata dal direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asp, Vittorio Spoto. Il sindaco ha già fatto effettuare la prima sanificazione ieri, 2 marzo, dell’intera scuole e ne farà fare una seconda giorno 14, prima dell’eventuale rientro in classe.