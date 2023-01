Parlapiano di Ribera, sì al pronto soccorso

Riapre a tutta l’utenza il pronto soccorso di Ribera, che era stato convertito in reparto Covid. L’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, ha firmato il provvedimento. Volo ha disposto la prescrizione di un ambulatorio di Ortopedia e ha anche trasmesso la richiesta al ministero della Salute per l’ospedale Zona Disagiata del Fratelli Parlapiano di Ribera. “Ritengo, inoltre, di fondamentale importanza – dice il deputato di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo – la convenzione con l’università di Palermo che l’assessore Volo, anche a seguito di un incontro con il rettore Midiri, si è impegnato a rivedere ed a migliorare. Questo avrà vantaggi anche per unità operative come la Medicina che non può rimanere ancora senza un primario. Sono risultati che fanno parte di un percorso intrapreso da mesi. Un ringraziamento particolare bisogna rivolgerlo ai componenti del comitato Zona Disagiata di Ribera per l’impegno che hanno profuso nella loro attività ed a tutti i gruppi del territorio che sollecitano il miglioramento dei servizi ospedalieri”. Per capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace, è una battaglia vinta: “Restituiamo al territorio un presidio generalista che può rispondere ai bisogni della cittadinanza. Abbiamo combattuto questa battaglia e finalmente abbiamo ottenuto un risultato molto importante nell’esclusivo interesse della popolazione”. Interviene anche il deputato regionale, Giusi Savarino: “Quando ci siamo insediati nella scorsa scorsa legislatura- dice- abbiamo trovato un ospedale che era destinato a essere chiuso e in questi anni grazie ai fondi per il Covid e alle deroghe che si sono potute ottenere, la struttura ha ricevuto importanti finanziamenti che ne hanno consentito la ristrutturazione e il potenziamento.”