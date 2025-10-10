CALTANISSETTA – Anas ha svolto un’esercitazione all’interno della canna destra della galleria “Caltanissetta”, lungo la SS640 “Strada degli Scrittori”.

L’attività, condotta in collaborazione con i servizi di emergenza, è stata organizzata per verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e la prontezza della macchina dei soccorsi nella configurazione finale di esercizio, in vista del decreto di messa in servizio definitiva da parte della Commissione Permanente delle Gallerie, come previsto dalla normativa per le infrastrutture della Rete TEN (Trans European Network).

Durante l’esercitazione è stata simulata una situazione di emergenza a seguito di un incidente con feriti e principio d’incendio. L’evento ha imposto l’attivazione immediata degli impianti di sicurezza della galleria, l’intervento dei soccorsi e l’evacuazione dei feriti, consentendo di testare sul campo le procedure operative e di coordinamento tra i vari enti coinvolti.

L’obiettivo è elevare ulteriormente il livello di sicurezza della galleria, raccogliendo elementi utili al miglioramento della pianificazione in caso di incidenti e ottimizzando le capacità operative, organizzative e di coordinamento interforze.

Oltre alle squadre di pronto intervento e protezione civile, sono state testate le dotazioni tecnologiche di ultima generazione:

il sistema di videosorveglianza con analisi automatica degli scenari, il sistema di ventilazione e pressurizzazione dei by-pass, i sistemi radio per le comunicazioni d’emergenza e la capacità di telecontrollo del sistema galleria dalla Sala Operativa Anas.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione del traffico in tempo reale è disponibile sull’app gratuita “VAI”, scaricabile da App Store e Play Store.

Il servizio clienti “Pronto Anas” è inoltre raggiungibile al numero verde gratuito 800.841.148.

