Al via ad Agrigento la bonifica delle discariche abusive createsi in città in queste settimane di criticità con gli smaltimenti. A seguire gli interventi dalle 6 del mattino il sindaco Michele Sodano e l’assessore Giuseppe Riccobene. La prima rimozione di rifiuti nei pressi di piazzale Rosselli.

“Oggi noi puliamo tutto ma voglio essere estremamente chiaro – precisa il Sodano -, questo intervento costa 30 mila euro e sono soldi che paghiamo noi cittadini. I cittadini incivili saranno puniti. Dalla prossima settimana metteremo in atto una nostra strategia e punire pesantemente chi sporca la nostra città e non si saranno sconti. Ci saranno punizioni esemplari”.

“L’unica strada percorribile – chiarisce il sindaco -, e chiedo la collaborazione di tutti, è differenziare e ridurre al minimo il secco residuo oltre che non abbandonare rifiuti per strada”. Una situazione connessa, come noto, alla chiusura dell’impianto di contrada Timpazzo a Gela e a difficoltà di individuazione di discariche in cui conferire il secco residuo.

L’avvio della raccolta dei rifiuti abbandonati per strada è stato possibile grazie alla disponibilità di 80 tonnellate extra da conferire presso la discarica di Bellolampo.

“Abbiamo ripreso decine di cittadini mentre abbandonano i rifiuti, e queste persone riceveranno la sanzione. Abbiamo trovato negli uffici multe bloccate ancora al 2023 e mai trasmesse. Tutto questo non è possibile. Sappiate che ci sono le telecamere e che chi sbaglia paga”, conclude il primo cittadino.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp