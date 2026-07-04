Ignoti ladri si sono intrufolati nel negozio di ottica all’interno del centro commerciale “Le Vigne” in contrada “Cometi”, tra Castrofilippo e Racalmuto. Ed è stato un “colpo” grosso. Portati via svariati occhiali da sole di note marche dall’ammontare di oltre 10 mila euro. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Compagnia di Canicattì.

Ad agire, ieri notte, sarebbero stati almeno due malviventi. Per penetrare nell’esercizio commerciale hanno praticato un buco nella parete confinante con il parcheggio esterno. Quindi hanno avuto facile accesso al negozio. A fare la scoperta l’indomani mattina è stata la responsabile dell’ottica.

I militari dell’Arma, accorsi tempestivamente, hanno rinvenuto il foro sul muro. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

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