Si trova ricoverato in prognosi riservata un imprenditore quarantaseienne empedoclino coinvolto in un brutto incidente stradale autonomo. L’uomo è stato prima trasportato con l’ambulanza del 118 all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Qui i medici valutate le gravi condizioni hanno disposto l’immediato trasferimento in elisoccorso al Trauma Center di Villa Sofia – Cervello a Palermo.

L’incidente si è verificato, l’altro pomeriggio, via Nereo, la lunga arteria che collega la zona dei lidi empedoclini con la Scala dei Turchi di Realmonte. Il quarantaseienne in sella al suo motociclo Yamaha T-Max, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, avrebbe perso il controllo alla guida. Si parla di un improvviso attraversamento da parte di un pedone.

Ma è presto per poter stabilire la dinamica dei fatti. L’uomo, dopo il ”volo” dal mezzo a due ruote, è rovinato violentemente sull’asfalto. Nello schianto ha riportato traumi sparsi in varie parti del corpo. Indagano i militari dell’Arma.

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