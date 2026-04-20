E’ stato predisposto un piano straordinario, già avviato durante le festività Pasquali, di controlli interforze a San Leone nell’area del Lungomare Falcone e Borsellino, su proposta dell’Amministrazione comunale di Agrigento presieduta dal sindaco Francesco Miccichè, e in collaborazione e con il supporto della Prefettura e delle Forze dell’ordine. Il pattugliamento costante mira in particolare al contrasto del commercio abusivo e della vendita di prodotti recanti marchi contraffatti, fenomeni segnalati con crescente preoccupazione da cittadini e operatori economici della zona che lavorano legalmente.

Nella giornata di domenica con la presenza delle pattuglie a piedi di poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani in servizio su tutto il lungomare dei venditori extracomunitari neppure l’ombra.

Il sindaco Miccichè ribadisce sostegno al provvedimento, e afferma: “La tutela della legalità e la sicurezza dei cittadini rappresentano una priorità assoluta per l’Amministrazione comunale. Non possiamo tollerare che fenomeni di illegalità ne compromettano l’immagine e danneggino chi lavora onestamente. L’intervento rappresenta una risposta concreta e tempestiva delle istituzioni a tutela della legalità, del tessuto economico locale e della sicurezza dei consumatori. Ringrazio l’assessore Cantone, l’assessore Accurso Tagano, la Prefettura e le Forze dell’Ordine per la condivisione e la preziosa collaborazione”.

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