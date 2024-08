Una presentazione molto semplice, in perfetto stile Akragas, quella avvenuta nella rinnovata Piazza Ravanusella, nel cuore di Agrigento. Un segnale, una testimonianza e una scelta non casuale. Piazza Ravanusella, gestita da Scaro Caffè, è diventata un luogo di contaminazione, di aggregazione, di conoscenza e di eventi culturali. In questo senso, l’idea di presentare la squadra che affronterà per la seconda stagione consecutiva il Campionato di Serie D è condivisibile.

Il progetto è nato da Enzo Nocera, il noto giornalista, amante e studioso dei colori biancazzurri, collaboratore della società. Ha pensato a tutto, perfino a un tuffo nel passato, rispolverando vecchi video di Amarcord che raccontano le gesta di un Akragas in Serie C1 ai tempi dell’Esseneto in terra battuta. In sottofondo si sente il commento dell’epoca affidato al giornalista Carmelo Sardo. Le immagini scorrono fino alla sfida con l’Enna. Pubblico delle grandi occasioni e promozione in D. A presentare la serata, l’addetto stampa Davide Sardo, interrotto più volte dai cori entusiasti degli ultras.

Guarda il video

Poi è avvenuta la presentazione della rosa, che è in continuo aggiornamento. “Puntiamo a raggiungere la salvezza con anticipo rispetto alla scorsa stagione – ha detto il direttore generale, Graziano Strano – siamo sicuri che il pubblico ci sosterrà già a partire da domenica, quando giocheremo in Coppa Italiacontro il Licata.”

Mister Bonfatto si è detto soddisfatto della campagna acquisti messa in atto dal DS Cammarata: “Il direttore ha fatto un ottimo lavoro, abbiamo preso i giocatori che ci servivano. Speriamo di iniziare a dare soddisfazioni ai nostri tifosi già da domenica. La gara contro il Licata è molto sentita e vogliamo fare bene,” ha concluso.

“Come avevamo detto all’inizio, abbiamo messo su una compagine per alzare il livello e affermarci in una posizione consona al blasone dell’Akragas – ha detto il patron Deni – il mercato è ancora aperto e contiamo di fare qualche colpo entro la fine del mercato. Sono fiducioso che già domenica verranno allo stadio molti tifosi; vedo che la comunità sportiva di Agrigento si sta avvicinando a noi,” ha concluso Deni.

Infine, grigliata di salsicce e bevande per tutti. La stagione dell’Akragas ora può iniziare. Domenica primo test ufficiale: all’Esseneto arriva l’avversario più atteso, è derby di Coppa Italia con il Licata di Pippo Romano.