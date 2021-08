“Tramonto con vista sui Templi”: un fuoriprogramma d’eccezione

Nell’ambito del “Tramonto con vista sui Templi”, domani 13 agosto alle 19.30, un fuoriprogramma d’eccezione: verranno presentati contemporaneamente i libri di due importanti professionisti, un siciliano ed un umbro. Si parlerà del “Il giardino del Mediterraneo” del Prof. Giuseppe Barbera, già docente di Colture arboree all’Università di Palermo, che ha curato la direzione scientifica del recupero del Giardino della Kolymbethra, di quello di Donnafugata a Pantelleria, del Museo Vivente del Mandorlo nel Parco della Valle dei Templi. Fa parte del Comitato scientifico della Fondazione Benetton e dell’Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale. L’altro libro, non meno importante, è “Italia Green. La mappa delle eccellenze italiane nell’economia verde” di Marco Frittella, giornalista del TG1, conduttore di Uno Mattina e saggista, da quasi 40 anni racconta la politica italiana dai microfoni della Rai. Ha fatto l’inviato a Berlino per raccontare la rinascita della Germania dopo il Muro, ed a Beirut per l’ultima fase della guerra civile. Insegnante di giornalismo politico a Tor Vergata prima ed a Perugia adesso. Ha intervistato personaggi famosi quali Lech Walesa, Mikhail Gorbaciov, Willy Brand e Sant’Oscar Romero. A presentare e confrontare i due libri e i due autori sarà Stelio Zaccaria, per la prima volta alle prese con un confronto fra due autori che certamente amano il loro paese, ma ne curano aspetti diversi. Barbera quello biologico dell’agricoltura e del paesaggio. Frittella quello ecologico soprattutto facendo notare quante eccellenze ci sono in Italia in tal senso e prospettando la situazione verso un futuro eco-sostenibile.