Scende il sipario sulle prime fasi della Coppa Italia Dilettanti, ma il destino riserva uno scontro che farà tremare le gradinate e incendierà il terreno di gioco. Pro Favara e Nissa si preparano a scendere in campo in un epico duello nel primo turno, e le date sono state fissate: segnate i vostri calendari, perché il 27 agosto 2023 e il 3 settembre 2023 saranno giorni di pura passione calcistica.

Il fischio d’inizio risuonerà il 27 agosto alle ore 16.00, quando la Pro Favara si troverà faccia a faccia con la Nissa. Le tattiche saranno affilate come spade e ogni giocatore darà il massimo per conquistare il campo e portare a casa la vittoria. La tensione sarà palpabile nell’aria, mentre i tifosi affolleranno gli spalti, pronti a sostenere i loro beniamini con cuore e voce.

Il brivido non si placherà, perché il 3 settembre alle ore 15.30 il secondo atto di questa saga si svolgerà, quando la Nissa cercherà di ribaltare le sorti e sfidare nuovamente la Pro Favara. I riflettori saranno puntati su ogni dribbling, ogni passaggio e ogni tiro, mentre le due squadre si contenderanno il diritto di avanzare nella competizione.

Le strade dei due club si intrecceranno in una partita che andrà oltre il mero risultato sportivo. Sarà una battaglia di volontà, di abilità e di grinta, in cui i protagonisti si metteranno in gioco e l’agonismo raggiungerà livelli stratosferici. L’entusiasmo dei tifosi sarà la colonna sonora di queste sfide, e il pubblico sarà il testimone di un confronto destinato a entrare nell’annales del calcio dilettantistico.