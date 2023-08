Lillo Volpe, editore di Radio Agrigento Centrale, è scomparso nella sua casa a San Pietroburgo. Conosciuto come “Il re della radio in Sicilia” negli anni ’90, trasformò una piccola radio nata per gioco nella prima rete siciliana, coprendo tutte le 9 province dell’isola, arrivando persino a Reggio Calabria. Agrigentini lo ricordano per il suo spirito imprenditoriale e il suo amore per la vita, nonostante il trasferimento all’estero, aveva ancora progetti per investire ad Agrigento.