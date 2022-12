Conviviale degli auguri del FAI Agrigento: l’avv. Taibi traccia un consuntivo del 2022

Conviviale degli auguri della Delegazione FAI Agrigento e FAI Giovani. Ieri sera, infatti, in un noto locale del centro storico della Città dei Templi, i Delegati e i Giovani, con le loro rispettive famiglie, si sono incontrati per il tradizionale scambio di auguri. La serata è stata anche l’occasione per tracciare un primo consuntivo del 2022. Il capo Delegazione FAI Agrigento, Giuseppe Taibi, ha, infatti, elencato i numerosi traguardi che la Delegazione ha raggiunto nel corso di quest’anno. Come, per esempio, il progetto Genesi – Arte e diritti umani, la mostra itinerante che si è chiusa lo scorso 4 settembre al museo archeologico Pietro Griffo ed alla biblioteca Lucchesiana, con 18 mila visitatori: “Sono quei messaggi e quegli esempi che riconducono la società civile al suo ruolo sussidiario di educatori”, ha detto il capo delegazione che ha poi ricordato l’ottimo risultato delle Giornate FAI d’Autunno, delle Giornate FAI per le Scuole, era presenta la responsabile FAI Scuola, Anna Gangarossa, e l’affermazione della Scala dei Turchi di Realmonte al Censimento i Luoghi del Cuore, che si è chiuso lo scorso 15 dicembre. Con 5.056 voti, il sito naturalistico si trova tra i primi posti della classifica nazionale provvisoria. La Scala dei Turchi , ricordiamo, è un luogo che attraverso l’impegno della Delegazione, riconosciuto anche dal New York Times, ha ottenuto il premio Paesaggio, legalità e lotta all’abusivismo (progetto Liberiamo la Bellezza). Durante la conviviale si è anche parlato delle prossime Giornate FAI di Primavera. Il segretario della Delegazione, Bruno Carapezza, ha comunicato alcune importanti novità ed anticipazioni sull’iniziativa di punta del Fondo per l’Ambiente Italiano. Soddisfazione per i risultati raggiunti sono stati infine espressi dal Capo gruppo FAI Giovani, Ruben Russo e da Giuseppe Lo Pilato del FAI Giardino della Kolymbethra.