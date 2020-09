“Al passo coi Templi- Il Risveglio degli Dei” prima tappa del tour alla Valle dei Templi

Dopo il grande successo riscosso al “Taormina arte”, lo spettacolo “Al passo coi Templi- Il Risveglio degli Dei”, scritto e diretto da Marco Savatteri, ritornerà nel ventre della città che lo ha dato alla luce, nella Valle dei Templi di Agrigento, per rapire ancora una volta il pubblico, portandolo nel mondo del mito attraverso un viaggio misterioso e coinvolgente.

Nello spettacolo, danze rituali, musiche ispirate alle sonorità del tempo e canti lirici si fonderanno per animare un’atmosfera ancestrale. Gli spettatori saranno immersi nel mito assistendo con i propri occhi al duello tra Ettore e Achille e saranno colpiti dai colori iridescenti che amplificano gli effetti speciali adoperati per raccontare il mito di Prometeo che ruba il fuoco per donarlo agli uomini.

Lo spettacolo di sabato 19 settembre, alle ore 19.00, alla Valle dei Templi sarà il primo di un tour, sostenuto dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, che farà tappa anche in altri luoghi mitici della Sicilia.

Giorno 20 settembre alle ore 18.00 gli attori, le attrici e tutto lo staff della Casa del Musical approderanno a Caltanissetta- Cava di Sabucina; successivamente a Palermo, Siracusa, Morgantina e Selinunte.