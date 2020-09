Un progetto per l’avvenire degli studenti. Libri in comodato d’uso all’I.C. “Cangiamila” di Palma di Montechiaro

Dopo mesi di lockdown, anche la scuola riparte con ottimi propositi, nonostante le numerose difficoltà dovute alla mancanza del corredo scolastico e, talvolta, anche del personale docente e ATA, come testimoniano le numerose notizie provenienti da tutta Italia. Eppure, si cerca di andare avanti offrendo agli studenti e alle loro famiglie gli strumenti e il supporto necessari per facilitare l’apprendimento dei primi e sostenere economicamente le seconde.

Secondo quest’ottica, l’Istituto Comprensivo “F.E. Cangiamila” di Palma di Montechiaro fa parlare di sé per le idee innovative e rivoluzionarie che a breve saranno messe in campo per migliorare la qualità dell’Offerta Formativa.

Grazie all’attivazione del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento”, finanziato con i Fondi Strutturali Europei, saranno acquistati dei libri di testo per tutti i ragazzi e le ragazze che quest’anno frequenteranno il primo anno della scuola secondaria di primo grado.

L’Istituto Comprensivo “Cangiamila”, che si è sempre distinto per la professionalità con cui opera nel territorio, ha voluto rivolgere l’attenzione alle esigenze di tutte le famiglie che, oggi più che mai, vivono un momento storico particolarmente incerto e complesso.

Il Dirigente Scolastico, Prof.re Eugenio D’Orsi, con queste parole ha spiegato lo spirito dell’iniziativa: ‹‹Io ed il mio staff ci stiamo già attivando per dare il via al bando di gara per l’acquisto dei libri che verranno donati alle famiglie in comodato d’uso, poiché, anche in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando, la nostra scuola deve poter essere presente in modo concreto e determinante.A fine anno scolastico i testi verranno restituiti per estendere ad altri la possibilità di usufruirne negli anni successivi››.

Si tratta di un’iniziativa lodevole che pone al primo posto il diritto allo studio di cui lo studente è il vero protagonista e, al tempo stesso, artefice del proprio avvenire.