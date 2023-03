Bagno di folla per la prima sfilata del Mandorlo in Fiore

Nella prima domenica del 75° Mandorlo in Fiore ad Agrigento è stato un bagno di folla. Stamattina i gruppi partecipanti si sono radunati in piazza Pirandello e da lì, attraverso la via Atenea, si sono trasferiti a Porta di Ponte per dare inizio alla prima grande parata della kermesse, che si svolgerà fino al 12 marzo. Oltre ai gruppi internazionali a partecipare al corteo sono stati anche quelli regionali e i piccoli performer del 20° Festival internazionale “I bambini del mondo” provenienti da Bulgaria, India, Corea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù e Turchia. Ad aprire la sfilata è stato il Complesso Bandistico “Vincenzo Bellini”.

I “Tammura di Girgenti” hanno impresso il loro ritmo, tra gli applausi del pubblico, che ha ammirato gli spettacolari gruppi del 65° Festival del Folklore. Li vedremo tutti nel corso dei prossimi eventi in programma, a partire dalla cerimonia dell’accensione del Tripode dell’Amicizia, martedì 7 marzo, e negli spettacoli in programma: Bulgaria, Cile, Croazia, Francia, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Kirghizistan, Korea, Macedonia, Malesia, Messico, Polonia, Romania, Serbia, Scozia, Spagna, Stati Uniti, Thailandia e Uzbekistan.

Emozionati e trascinanti i danzatori dei gruppi regionali con oltre 320 performer, che hanno animato l’intero percorso: i Musici e Sbandieratori di Priolo Gargallo, Mata e Grifone di Messina, il gruppo folk Amastra di Mistretta, i Figli dell’Etna di Catania, Melioso di Bovo Marina, Ciauru di Sicilia di Augusta, Taratatà di Casteltermini, Kore Città di Enna, Sikelia di Mineo, Trinacria Bedda di Palermo; infine, 180 danzatori dei gruppi di Danze dell’800: Bella Epoca di Palermo, Danzatori dell’800 di Catania, Accademia del Ventaglio Danza dell’800 di Siracusa, Ateneo Danze Ottocentesche di Palermo, Associazione Ateneo Danze Ottocentesche di Palermo, il Corteo storico Conti Moncada Signori di Cammarata e San Giovanni Gemini, il Corteo storico La Corte di Aragona. In totale 900 performer.

I prossimi appuntamenti. Per il Galà “Patrimoni e Tradizioni”, martedì al Teatro Pirandello, alle 20,30, l’ingresso è gratuito, previa prenotazione alla biglietteria del teatro, in Piazza Pirandello 35, e fino a esaurimento posti (tel. 0922 590220); i biglietti degli spettacoli al Teatro Pirandello di venerdì alle 20,30, sono al prezzo di 15 euro, più diritti di prevendita; sabato dalle 15,30 al Palacongressi il prezzo è di 20 euro più prevendita; per lo spettacolo delle 20,30 il costo è sempre di 20 euro più prevendita. Al Tempio della Concordia per il consueto spettacolo finale, che avrà inizio alle ore 15, l’accesso sarà al costo di 5 euro, più due euro di diritti di prevendita. I biglietti saranno acquistabili presso il Box Office, in via Imera 27 ad Agrigento, telefono 092220500; oppure su webtic.it all’indirizzo https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5496