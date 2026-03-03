Al centro commerciale a bordo di un’auto rubata in provincia di Agrigento, fuggono al controllo ma dopo un inseguimento vengono acciuffati. I carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne e un 19enne, entrambi residenti nel capoluogo etneo. I due, entrambi con precedenti specifici, sono stati notati dai militari mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto a bordo di un’autovettura.

Le verifiche hanno fatto emergere che l’auto sulla quale viaggiavano era stata rubata qualche giorno prima in provincia di Agrigento. Al tentativo di controllo da parte dei carabinieri, però, il conducente ha risposto con una manovra improvvisa e una fuga a forte velocità per le vie del quartiere. Ne è scaturito un inseguimento durante il quale il veicolo in fuga ha urtato alcune auto in sosta.

Nessuno è rimasto ferito, ma le macchine sono state danneggiate. Arrivati in via Goito, complice il traffico intenso, i fuggitivi hanno abbandonato l’auto, tentando la fuga a piedi. I due però sono stati raggiunti dai militari, che sono riusciti a bloccarli. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire e sequestrare una centralina per autovettura, due telecomandi e diversi attrezzi da scasso, ritenuti compatibili con l’attività illecita del furto di auto. I due giovani sono stati messi agli arresti domiciliari.

